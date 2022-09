Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,98 EUR -5,92% (29.09.2022, 21:38)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,34 EUR -3,80% (29.09.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,45 USD -5,60% (29.09.2022, 21:24)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Kurserholung an der Wall Street vom Mittwoch sei einen Tag später schon wieder verpufft. Am Donnerstag hätten robuste Konjunkturdaten einmal mehr die Sorge geschürt, dass die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter steigen dürften. Auch auf den sicheren Hafen Apple sei derzeit kein Verlass mehr.Der Jones verliere aktuell 670 Punkte oder 2,2 Prozent auf 29.015,86 Punkte. Der NASDAQ 100 büße 3,8 Prozent auf 11.060,19 Zähler ein. Grund für den Abverkauf sei die Angst vor steigenden Zinsen und einer Rezession. Die aktuellen Arbeitsmarktdaten seien besser als erwartet ausgefallen und dürften die FED in ihrem Kurs der Zinserhöhungen bestärken.Besonders unter Druck stünden am Donnerstag die Aktien von Tech-Aktien. Wachstumsunternehmen würden besonders unter steigenden Zinsen leiden, da sie stärker auf Kredite angewiesen seien.Die Aktie von Apple werde von der Abstufung durch die Bank of America von "buy" auf "neutral" belastet. Chancen und Risiken hielten sich wieder etwa die Waage, habe Analyst Wamsi Mohan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Er rechne mit sinkenden Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2023. Die Abschwächung im Bereich der Inhalte und Services sowie die recht maue iPhone-Nachfrage würden auf sinkende Ausgaben der Verbraucher hindeuten. Das Kursziel habe Mohan von 185 auf 160 Dollar gesenkt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link