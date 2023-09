Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,58 EUR +0,41% (12.09.2023, 08:53)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,36 USD +0,66% (11.09.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Von Apple werde am Dienstag (ab 19:00 Uhr) die Vorstellung der nächsten iPhone-Modelle erwartet. Der Konzern lade zu einer Neuheiten-Präsentation an seinem Firmensitz in Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien. Bei den September-Veranstaltungen werde traditionell auch die nächste Generation der Computer-Uhr Apple Watch vorgestellt.Apple selbst halte sich meist bis zum Schluss bedeckt dazu, was zu erwarten sei.Die auffälligste Veränderung für die iPhone-Nutzer dürfte die neue Ladebuchse des Standards USB-C statt Apples hauseigener Lightning-Anschlüsse sein. Die Änderung gehe auf die EU-Vorgabe für einen einheitlichen Ladestecker für verschiedene Arten von Geräten zurück. Das iPhone werde künftig mit denselben Kabeln geladen werden können wie die meisten Android-Smartphones, Notebooks oder drahtlose Kopfhörer.Die EU-Vorgabe solle Elektroschrott vermeiden helfen. Apple habe die Pläne in den vergangenen Jahren als eine potenzielle Bremse für künftige Innovationen kritisiert und darauf verwiesen, dass in vielen Haushalten die Lightning-Kabel nun nutzlos würden. Apple habe Lightning 2012 eingeführt. Laut Medienberichten sollten iPhone-Nutzer mit dem Umstieg auf USB-C in den Genuss kürzerer Batterie-Ladezeiten als bisher kommen.Das iPhone sei mit Abstand das wichtigste Produkt des Konzerns und bringe mehr als Hälfte der Erlöse ein. Zuletzt habe auch Apple sich nicht mehr gegen den allgemeinen Abschwung auf dem Smartphone-Markt stemmen können: Nach Berechnungen der Analysefirma IDC seien im zweiten Quartal gut sechs Prozent weniger iPhones abgesetzt worden als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei aber nur um rund 2,4 Prozent gesunken - was darauf hinweise, dass es Apple gelinge, teurere Modelle zu verkaufen.Sorgen um den wichtigen chinesischen Markt hätten die Aktie von Apple in der vergangenen Woche belastet. Am Montag habe die Aktie aber im US-Handel wieder 0,7 Prozent zulegen können, was auf eine Entspannung der Lage hindeute. Die iPhone-Präsentation am heutigen Abend könnte weitere Impulse liefern."Der Aktionär" bleibt bullish und bestätigt die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Marion Schlegel. (Analyse vom 12.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link