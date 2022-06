Börsenplätze Apple-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im seit Jahren schwelenden Streit um alternative Bezahlmöglichkeiten in Apps gebe Apple erstmals bei. Seit Mittwoch könnten Entwickler in Südkorea für Applikationen, die im App Store des iPhones-Konzerns verfügbar seien, auch anderen Methoden als die von Apple anbieten. Komplett abgeben wolle das Unternehmen die Provisionen aber nicht.Bereits im Sommer 2021 habe die Regierung in Südkorea ein Gesetz erlassen, wonach Entwickler die Möglichkeit haben müssten, für In-App-Käufe andere Bezahlmöglichkeiten als die von Apple anzubieten. Seit Mittwoch biete der Konzern dies nun an - allerdings mit Einschränkungen.So müssten die Entwickler die Nutzung eines so genannten "StoreKit External Purchase Entitlement" vorab bei Apple beantragen. Auch sei dieses nur für Apps zugelassen, die ausschließlich in Südkorea erhältlich seien. Außerhalb des Landes bestehe der Konzern weiter auf die Abwicklung über das eigene System. Auch das gleichzeitige Nutzen alternativer Methoden und Apples Angebot sei ausgeschlossen.Dass Apple nun weite Teile des lukrativen Geschäfts mit In-App-Käufen, die sich 2021 weltweit auf knapp 132 Milliarden Dollar summiert hätten, wegbreche, sei auch nach der Öffnung in Südkorea nicht zu erwarten. Der Konzern senke bei der Verwendung andere Zahlungssysteme seine Provision lediglich von bislang 30 auf 26 Prozent. Begründet werde die Entscheidung damit, dass bei der Abwicklung der Zahlung Kosten in Höhe dieser vier Prozent entstünden.Das Vorgehen in Südkorea zeige, dass Apple kreative Wege finde, die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen, ohne die Butter komplett vom Brot nehmen zu lassen.Für den AKTIONÄR bleibt die Apple-Aktie daher trotz des aktuell schwierigen Umfelds ein Basisinvestment, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 30.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link