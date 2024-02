Insgesamt dürfte der Beitrag der Vision Pro zum Konzernumsatz im laufenden Jahr dennoch überschaubar sein. Doch das Headset sei zum Glück nicht die einzige Neuheit, die Apple in diesem Jahr in petto habe. So wolle der Konzern auch in Sachen KI stärker angreifen - ein Bereich, der sich gut monetarisieren lasse.



"Der Aktionär" bleibt daher bullish, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 08.02.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apples AR-/VR-Headset sei in den USA seit rund einer Woche erhältlich. Mindestens 3.499 Dollar müssten die Kunden dort auf den Tisch legen, um die futuristische Computerbrille ihr Eigen nennen zu können. Doch andernorts seien die Menschen offenbar bereit, noch deutlich tiefer in die Tasche zu greifen.Als Apple bei der Entwicklerkonferenz WWDC im letzten Sommer den Preis für das AR-/VR-Headset Vision Pro bekannt gegeben habe, sei ein Raunen durch den Saal gegangen. Zwar sei der Tech-Riese ohnehin nicht gerade für Schnäppchenpreise bekannt, doch Preise ab 3.500 Dollar hätten einige Teilnehmer dann doch als (zu) teuer empfunden. Seither würden Kritiker den Preis als eines der Argumente anführen, warum die Vision Pro eine Nischenprodukt oder gar ein Ladenhüter bleiben könnte.Erste Schätzungen zum Vorverkauf seit Mitte Januar und dem Auslieferungsstart in der Vorwoche würden aber trotzdem auf eine hohe Nachfrage nach dem Headset hindeuten. Zunächst biete Apple die Vision Pro aber ohnehin nur in den USA an. Kunden im Ausland müssten sich noch gedulden - oder einen saftigen Aufschlag bezahlen.Nach Bloomberg-Informationen werde das Basismodell mit 256 Gigabyte Speicher auf dem japanischem Marktplatz Mercari für 800.000 Yen - umgerechnet rund 5.400 Dollar - angeboten. Bei der chinesischen E-Commerce-Plattform Taobao würden 36.000 Yuan (rund 5.000 Dollar) aufgerufen, bei Lazada in Singapur verlange ein Verkäufer umgerechnet 6.300 Dollar für das Gerät.Im Hongkong verlange der auf Technologie-Geräte spezialisierte Importeur Mong Kok täglich schwankende Preise ab 35.800 Hongkong-Dollar, umgerechnet 4.580 Dollar, berichte die Nachrichtenagentur. Hierzulande werden bei eBay momentan einige Geräte von Privat für 4.600 bis 6.950 Euro angeboten - teils zuzüglich Versand aus den USA, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auch bei den Abnehmern dürfte es sich folglich nicht um "normale" Verbraucher handeln. Die teils saftigen Preisaufschläge dürften nur Hardcore-Fans bezahlen, die unbedingt zu den allerersten Besitzern der neuen Apple-Brille gehören möchten.Brian Ma von der Analysefirma IDC gebe zudem zu Bedenken, dass auch Software-Entwickler, Zubehör-Hersteller oder Apple-Konkurrenten natürlich so schnell wie möglich an ein Exemplar der Vision Pro kommen möchten - und dafür im Zweifel auch bereit seien, mehr zu bezahlen.Klar, Apple selbst habe von den Umsätzen am Sekundärmarkt nichts. Doch sie seien ein Indiz, dass es auch außerhalb der USA durchaus Nachfrage nach dem neuen Produkt gebe. Apple sollte den internationalen Verkaufsstart also nicht auf die lange Bank schieben und dort lieber selbst mitverdienen.