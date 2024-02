Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,98 EUR -0,02% (21.02.2024, 10:02)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

181,56 USD -0,41% (20.02.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem AR-/VR-Headset Vision Pro habe Apple kürzlich die erste völlig neue Produktkategorie seit der Apple Watch im Jahr 2015 auf den Markt gebracht. Damit verbunden seien allerdings auch ganz neue Herausforderungen für den Tech-Riesen: Laut Bloomberg-Experte Mark Gurman würden einige der ersten Käufer das Gerät schon wieder zurückgeben.Der US-Verkaufsstart der Vision Pro am 2. Februar sei inzwischen rund zweieinhalb Wochen her, folglich habe für die ersten Käufer des neuen Geräts in der Vorwoche die 14-tägige Rückgabefrist geendet. Und wie Apple-Experte Gurman von Bloomberg in seinem wöchentlichen Newsletter berichte, hätten davon auch einige Nutzer Gebrauch gemacht.Der Konzern selbst mache zwar keine Angaben zur Retourenquote der neuen Computerbrille, doch Quellen aus den Apple Stores würden auf eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche hindeuten, so Gurman. In einigen größeren Filialen würden demnach teils mehr als acht Geräte pro Tag zurückgegeben.Natürlich seien das keine großen Zahlen, und es gebe Läden, die an manchen Tagen gar keine Rückgaben zu verzeichnen gehabt hätten, so der Experte weiter. Doch dabei sei zu bedenken, dass die Vision Pro - im Gegensatz zu iPhones, iPads und Macs - bislang auch nur in sehr geringer Stückzahl verkauft worden sei.Zudem dürften angesichts des hohen Preises von 3.500 Dollar aufwärts zunächst vor allem Apple-Enthusiasten zugegriffen haben. Dass selbst einige von ihnen nach kurzer Zeit wieder einen Rückzieher machen würden, sei noch kein Grund zur Sorge - aber doch beachtlich.Bei Apple selbst beobachte man die Entwicklung daher genau. Mitarbeiter in den Stores seien angewiesen worden, die Kunden zu befragen, warum sie ihre Vision Pro würden zurückgeben wollen. Die Antworten sollten dann zur Auswertung ins Apple-Hauptquartier nach Cupertino übermittelt werden.Parker Ortolani, ein Produktmanager bei Vox Media, sei einer der ersten Käufer der Vision Pro gewesen, die ihr Gerät zwischenzeitlich wieder zurückgegeben hätten. Im Gespräch mit Gurman habe er den unbequemen Sitz des Headsets sowie gesundheitliche Bedenken als Gründe genannt. Für ihn wirke das Gerät eher wie ein Prototyp für App-Entwickler als ein fertiges Produkt für Endkunden.Mit der Vision Pro betrete Apple Neuland. Dass dabei auch neue Probleme und Herausforderungen zutage treten würden, sei daher wenig verwunderlich. Laut Medienberichten arbeite der Konzern auch bereits an einem Nachfolgemodell und könne dabei auf das Feedback der ersten Kunden eingehen."Der Aktionär" sehe das langfristige Potenzial für Apple im AR-/VR-Bereich durch die negativen Erfahrungen einzelner Nutzer bei den ersten Schritten mit der Vision Pro nicht nachhaltig beeinträchtigt.Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2024)