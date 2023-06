Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Als Apple am gestrigen Montag die neue VR-Brille Vision Pro präsentiert habe, sei die Spannung groß gewesen. Die Brille sei ein "revolutionäres Produkt" und eröffne Apple eine ganz neue Produkt-Kategorie. Anleger hätten sich begeistert gezeigt und die Aktie habe kurzzeitig ein neues Rekordhoch markiert. Wie hätten die Analysten auf die Vorstellung der Vision Pro reagiert?Jefferies-Analyst Andrew Uerkwitz sei mit einem Kursziel von 210 USD weiterhin einer der Oberbullen. Er empfehle die Aktie zum Kauf. Mit dem neuen M2-Ultra-Chip habe Apple seine Hardware neu definiert und mit der neuen Computerbrille Vision Pro die Kombination von echter Welt und virtueller Realität. Uerkwitz zufolge könnte Apple die räumliche Datenverarbeitung zu einer echten Kategorie ausbauen.Michael Ng von Goldman Sachs habe Apple auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 209 USD belassen. Die Präsentation der neuen Produkte hätte weitgehend seinen Erwartungen entsprochen. Die Vision Pro solle nach den Mac-Computern, dem iPhone und der Computeruhr Apple Watch die nächste größere Produktinnovation werden.Analystin Shannon Cross von der Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel von 188 auf 200 USD erhöht und die Einstufung auf "outperform" belassen. Sie gehe davon aus, dass die Vision Pro branchenführende Hardware-Komponenten aufweise, die Apples führende Technologie verdeutlichen würden. Hochdifferenzierte Einsatzmöglichkeiten und nachhaltig hohe Margen dürften in der Konsequenz folgen.Wamsi Mohan von der Bank of America (BofA) habe das Kursziel für Apple von 176 auf 190 USD angehoben, die Einstufung aber auf "neutral" belassen. Solche eine Brille werde die iOS-Applikationen aufwerten und den Anwendern ein besseres Erlebnis bescheren, habe er geschrieben. Sollte Apple damit erfolgreich sein, könnten die Umsätze mit Apple-Services steigen. Dennoch stehe solch positiven Kurstreibern das im zweiten Halbjahr wohl geschwächte Konsumentenumfeld gegenüber.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.