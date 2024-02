Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.02.2024/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit dem Votum "outperform" ein.Mit dem offiziellen Verkaufsstart von Vision Pro am Freitag bis ins Wochenende hinein hätten die verschiedenen Besuche der Firma in den Apple Stores gezeigt, dass die Kunden mit einer Neugier und einem Interesse an Demos und Käufen in die Apple Stores kämen, wie man es seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habe.Wedbush glaube, dass Apple Vision Pro ein potenzieller Game Changer für die kommenden Jahre sei und dass Cupertino mit diesem Formfaktor der nächsten Generation einen klaren Erfolg erzielt habe, der die ursprünglichen Erwartungen des Marktes bei weitem übertreffe.Während Apple in der vergangenen Woche eine konservative Prognose für den Monat März abgegeben habe, da der Gegenwind aus China die Börse beunruhigt habe, betrachte Wedbush dies weiterhin als einen kleinen Ausrutscher bei der Renaissance des Wachstums, die Apple in den nächsten zwölf bis 18 Monaten bevorstehe, und halte die Aktie weiterhin für einen empfehlenswerten Technologietitel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link