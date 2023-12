Die Apple-Aktie habe 2023 bisher rund 50 Prozent an Wert gewonnen und in der Vorwoche bei 199,62 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Dass sie es kurz vor Weihnachten nun etwas ruhiger angehen lasse, sei vor diesem Hintergrund zu verschmerzen - zumal die operativen Aussichten für 2024 auch dank der Vision Pro positiv seien.



Für Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt Apple daher ein Basisinvestment. (Analyse vom 21.12.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Das AR-/VR-Headset namens Vision Pro habe Apple bereits im Sommer bei der Entwicklerkonferenz WWDC offiziell vorgestellt. Seither verlange der Tech-Riese den Kaufinteressenten aber viel Geduld ab, denn der Auslieferungsstart lasse noch auf sich warten. Wie Apple-Experte Mark Gurman von Bloomberg nun erfahren habe, könnte es aber bald so weit sein.Die Produktion des Headsets laufe bereits seit einigen Wochen auf Hochtouren, berichte Gurman unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ziel sei demnach, dass die Einheiten für die Auslieferung an die Kunden Ende Januar fertiggestellt seien und die Geräte im Februar in den Handel kommen könnten. Zunächst solle die Vision Pro nur in den USA angeboten werden.Auch die Software-Entwickler seien in einer E-Mail dazu aufgefordert worden, sich für den bevorstehenden Launch der Vision Pro bereit zu machen. Sie sollten ihre Anwendungen mit den neuesten Tools testen und ihre Software an Apple schicken, um Feedback zu erhalten. Dies sei ein weiteres Anzeichen für einen baldigen Verkaufsstart, so Gurman.Das Headset sei technisch komplex und müsse teilweise individuell an den Träger angepasst werden. Dadurch sei der Vertrieb deutlich anspruchsvoller als bei anderen Apple-Produkten wie iPhones, Macs oder Watches, die weitgehend selbsterklärend seien. Daher würden auch in den Apple Stores die Vorbereitungen für den Launch laufen.Die Verkaufsflächen würden nun nach und nach mit neuen Halterungen zur Präsentation der rund 3.500 Dollar teuren Geräte sowie Test-Bereiche für die Kunden ausgestattet. Zudem müsse Platz für die Lagerung der Geräte und des Zubehörs sowie für die Anpassungen an den Datenbrillen durch die Mitarbeiter geschaffen werden, berichte der Bloomberg-Experte.Für Apple sei der Verkaufsstart ein Meilenstein, schließlich sei die Vision Pro die erste komplett neue Produktkategorie seit dem Launch der ersten Apple Watch vor rund acht Jahren. Einen großen Medienrummel wie damals erwarte Gurman diesmal aber nicht - und nenne mehrere Gründe für eine eher gedämpfte Markteinführung.Er verweise unter anderem darauf, dass das Produkt schlicht zu teuer sei, um die breite Masse der Kunden anzusprechen, und es überdies erst einmal nur in den USA erhältlich sein werde. Bei technischen Aspekten wie Batterielaufzeit und Tragekomfort solle es darüber hinaus noch Luft nach oben geben. Zudem sei wegen der anspruchsvollen Fertigung fraglich, ob Apple eine allzu große Nachfrage überhaupt zügig bedienen könnte.Die Entwicklung eines günstigeren, komfortableren und technisch ausgereifteren Nachfolgemodells laufe aber bereits.