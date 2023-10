NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,40 USD -0,78% (03.10.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.BofA berichte, dass der Apple App Store Umsatz nach 91 Tagen im vierten Quartal laut Daten über Entwickler-Umsätze von SensorTower des Geschäftsjahres auf 6,7 Mrd. USD gestiegen sei, oder 8,6% im Vergleich zum Vorjahr, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Für den Monat September sei der App Store-Umsatz in China im Jahresvergleich um 9% gestiegen und die starken September-App-Store-Daten seien für Apple angesichts der jüngsten Medienberichte über ein Verbot von iPhones an Regierungsstandorten in China vielversprechend.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Apple-Aktie mit dem Kursziel werde von 208 USD bestätigt. (Analyse vom 03.10.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:162,42 EUR -1,13% (04.10.2023, 12:29)