Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) zu kaufen.Am Dienstag habe der US-Gigant zu einem Event am 12. September eingeladen - und traditionell dürfte dann das neue iPhone 15 präsentiert werden. Gute Nachrichten angesichts der zuletzt kursierenden Gerüchte, Apple habe aufgrund neuer Produktionsprozesse Probleme bei der Fertigung. Ganz rund laufe es in der Produktion aber noch immer nicht, wie der der stets gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo in einem Blog-Post schreibe."Die Probleme bestehen beziehungsweise bestanden" laut Kuo gleich an mehreren Fronten: den Stacked-CMOS-Bildsensoren, den Bildschirm-Panels, den Batterien und dem neuen Titanium-Rahmen. Inzwischen hätten sie sich jedoch größtenteils aufgelöst.Es seien schlichtweg mehr CMOS-Chips produziert worden, um trotz einer hohen Ausschussquote, die erforderlichen Mengen zu erzielen, während bei den Panels einfach mehr bei anderen Zulieferern bestellt worden sei. Auch bei Batterien und Rahmen seien die Prozesse mittlerweile verbessert worden. Dennoch sei die Massenproduktion des iPhone Pro Max laut Kuo erst später als bei den anderen Modellen gestartet.Es sei nach Einschätzung des AKTIONÄR damit wahrscheinlich, dass nicht alle Modelle gleichzeitig veröffentlicht würden oder die Top-Version mit anfänglichen Lieferschwierigkeiten zu kämpfen habe. Alles aber kein Problem und durchaus üblich.Schnellere Chips, Titan-Rahmen und noch dünnere Bildschirmränder - es gebe viele Gerüchte und Insider-Leaks rund um die neue iPhone-Generation. Doch egal wie das 15er aussehen werde, wichtig für Anleger sei, dass Apple anscheinend seine Produktion einigermaßen zum Laufen gebracht habe.Die Apple-Aktie bleibt ein Kauf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2023)