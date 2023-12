Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nur einen Tag, nachdem die Online-Verkäufe der neusten Smartwatches in den USA gestoppt worden seien, habe das von Apple angerufene Berufungsgericht das Verkaufsverbot vorläufig ausgesetzt. Der US-Konzern habe damit etwas Zeit gewonnen, um eine Lösung im Patentstreit mit Masimo zu finden. Optionen habe Apple dabei mehr als eine.Der erste Lösungsansatz beinhalte ein Update der Software, welche die lizensierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut von Masimo umgehen könnte. Laut einem Bloomberg-Bericht habe Apple eine abgeänderte Softwareversion bereits vorgelegt.Genüge dies den US-Behörden, könnte die Außenhandelsbehörde ITC (International Trade Commission) ab dem 12. Januar den Verkauf der Watch-Modelle Series 9 und Ultra 2 in den USA freigeben, bis das aktuell anhängige Berufungsverfahren abgeschlossen sei.Der zweite Lösungsansatz könnte eine direkte Lizenzvereinbarung mit Masimo sein. Da sich das Medizintechnologie-Unternehmen aber nach dem im Oktober gewonnen Patenstreit in der besseren Verhandlungslage befinde, dürfte diese Option für Apple die letzte Wahl sein. Es sei aktuell auch nicht bekannt, dass beide Unternehmen sich hier schon angenähert hätten.Die dritte Option habe Apple dagegen bereits gezogen. Es sei direkt bei der ITC ein Dringlichkeitsantrag gestellt worden, um die Durchsetzung des Verbots auszusetzen, bis das Berufungsverfahrens entschieden sei. Das Bundesberufungsgericht habe der ITC bis zum 10. Januar Zeit gegeben, auf den Antrag zu reagieren.Bereits auf den ersten Verkaufsstopp hätten die Anleger gelassen reagiert. Ebenso unbewegt würden sich die Apple-Aktien zeigen, als dieser am Mittwoch vom Berufungsgericht vorläufig ausgesetzt worden sei."Der Aktionär" rät Anlegern, bei den Tech-Papieren investiert zu bleiben und die weiteren Entwicklungen zu beobachten, bis eine absehbare Entscheidung getroffen wurde. (Analyse vom 29.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: