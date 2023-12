Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,58 EUR -0,78% (18.12.2023, 19:41)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

196,15 USD -0,72% (18.12.2023, 19:27)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Dow Jones Industrial habe am Montag seinen Rekordlauf in gemäßigtem Tempo fortgesetzt und im frühen US-Handel ein weiteres Allzeithoch markiert. Der marktbreite S&P 500 sei in einem für Aktien weiterhin freundlichen Umfeld ebenfalls leicht angestiegen. Auch der Technologie-Index NASDAQ 100 habe trotz negativer News von Apple weiter zugelegt.Zuletzt habe die Aussicht auf bald und rasch sinkende Leitzinsen die Stimmung an der Wall Street angeheizt. Allerdings seien aus den Reihen der US-Notenbank FED zu Wochenbeginn erneut Äußerungen gekommen, die den Optimismus der Anleger etwas gedämpft hätten. Loretta Mester, die regionale FED-Chefin von Cleveland, habe gegenüber der "Financial Times" gesagt, die gegenwärtigen Zinserwartungen an den Märkten seien etwas voreilig. Die Marktteilnehmer hätten eine rasche Normalisierung der Geldpolitik erwartet, "aber ich sehe das nicht so".Unter den Einzelwerten hätten die Aktien von US Steel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie seien um gut 26 Prozent angesprungen. Der größte japanische Stahlkonzern Nippon Steel wolle seinen US-Rivalen übernehmen. Die Japaner würden 55 Dollar je Aktie in bar bieten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: