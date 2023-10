NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

180,47 USD +0,37% (12.10.2023, 15:41)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Analyse des Researchhauses zeige, dass die Verfügbarkeit des iPhone 15 bisher weitgehend mit seinen Erwartungen übereinstimme und stelle fest, dass die Verfügbarkeitsdaten des High-End-Modells 15 Pro und Pro Max einen schnellen Rückgang vom 22. September bis zum 9. Oktober zeigen würden. In der Zwischenzeit hätten die unteren Modelle, iPhone 15/Plus, eine Verfügbarkeit von fast 80% in den USA und China gezeigt.BofA Securities hat das "neutral"-Rating für die Apple-Aktie mit dem Kursziel von 208 USD bestätigt, da das Researchhaus weiterhin der Meinung ist, dass die positiven Auswirkungen einer neuen Produkteinführung durch die schwächeren Trends bei der Verbrauchernachfrage aufgehoben werden. (Analyse vom 11.10.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:171,00 EUR +0,93% (12.10.2023 15:55)