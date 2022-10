Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wegen der kompromisslosen Corona-Maßnahmen in China solle der US-Techgigant Apple einem Medienbericht zufolge eine Verlagerung der Produktion seiner Kopfhörer nach Indien erwägen. Neben den Lieferkettenproblemen seien auch die zunehmenden Spannungen zwischen China und den USA Grund für die Überlegungen gewesen, habe die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Mittwoch berichtet. Der Apple-Zulieferer Foxconn solle planen, zunächst die Beats-Modelle und gegebenenfalls auch die AirPods-Reihe nach Indien zu verlagern.Nach Angaben von "Nikkei" seien die AirPods eines der ersten Produkte gewesen, die infolge des Handelskrieges mit den USA außerhalb von China produziert worden seien. Damals sei der Zuschlag an Vietnam gegangen. Mehr als 70 Millionen Paare sollten jedes Jahr ausgeliefert werden. Damit wäre die Produktreihe gemessen an den Auslieferungszahlen das zweitwichtigste Produkt, direkt nach dem iPhone, das den Löwenanteil des Umsatzes ausmache. Die neueste iPhone-Reihe werde bereits in Indien hergestellt.Zudem stünden Veränderungen beim iPhone an. Apples nächstes iPhone werde wahrscheinlich mit USB-C-Ladegeräten ausgestattet sein, hätten Analysten gesagt, nachdem nach jahrelangen Diskussionen das EU-Parlament nun die Einführung einheitlicher Ladekabel für Handys, Tablets und Kameras ab 2024 abgesegnet habe.Apple verwende derzeit seine proprietären Lightning-Anschlüsse, die sich von USB-C unterscheiden würden. Doch das könnte sich ab dem iPhone 15, der nächsten Version seines Flaggschiff-Smartphones, ändern.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.