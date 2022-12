Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,18 EUR -0,53% (20.12.2022, 08:51)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,40 EUR -2,40% (19.12.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

132,37 USD -1,59% (19.12.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Unterstützung gebrochen - ChartanalyseIn einer ersten Reaktion auf die US-Inflationszahlen für November war die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) am vergangenen Dienstag in der Spitze bis auf 149,97 USD gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Noch am selben Tag sei es allerdings zu einer dynamischen Tagesumkehr gekommen, womit die Kurse zum wiederholten Mal am Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 gescheitert seien. Danach sei die Aktie in eine Abwärtsbewegung übergegangen, die sich (nach drei Verlusttagen in Folge) auch zum Start in die neue Handelswoche am gestrigen Montag fortgesetzt habe. Dabei seien die Papiere im Tief auf 131,32 USD abgerutscht und auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni zurückgefallen.Ausblick: Mit den gestrigen Kursverlusten sei die Apple unter das Oktober- und November-Tief gefallen. Zudem sei auch das Korrekturtief vom 20. Mai per Tagesschluss knapp unterboten worden.Das Long-Szenario: Nach dem Bruch der Chartmarken bei 132,61 USD (Mai-Tief) bzw. bei 134,37 USD und 134,38 USD (Oktober- und November-Tief) müssten die Kurse zur Stabilisierung mindestens zurück über diese Levels steigen. Im Idealfall könne die Aktie sogar das markante Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei 138,27 USD überbieten, um anschließend die Kurslücke vom vergangenen Donnerstag zu schließen - was bei 143,21 USD der Fall wäre. Darüber warte dann bei 144,71 USD die kurzfristige 50-Tage-Linie. In der großen Perspektive bilde jedoch das Volumenmaximum zwischen 148,50 USD und 149,00 USD unverändert eine wichtige Barriere, die für neue Long-Impulse per Tagesschluss zwingend überboten werden müsse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: