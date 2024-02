Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

166,76 EUR -0,39% (29.02.2024, 08:47)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

181,44 USD +0,01% (28.02.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Unterstützung auf der Probe - ChartanalyseNachdem die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) schon am Dienstag im Bereich des GD200 auf einen Widerstand getroffen war, kamen die Kurse gestern (-0,7%) erneut unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Papiere von Apple seien am 16. Februar erstmals seit Ende Oktober per Tagesschluss wieder unter die vielbeachtete 200-Tage-Linie gefallen. In der Folge hätten die Notierungen an die 180er Marke zurückgesetzt, wo im Bereich des 2022er März-Tops jetzt eine markante Unterstützungszone entstanden sei. Dieses Level habe (wie schon am Vortag) mit dem gestrigen Tagestief bei 180,13 USD auch zur Wochenmitte im Fokus gestanden.Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 181,42 USD habe die Apple-Aktie die untere Begrenzung der jüngsten Seitwärts-Range auch gestern per Tagesschluss behaupten können.Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, müssten die Kurse zunächst zurück über das 2022er Hoch bei 182,94 USD steigen und anschließend sowohl die 200- als auch die 100-Tage-Linie überbieten. Darüber würden sich die Blicke dann auf den kurzfristigen GD50 und das September-Hoch bei 189,98 USD richten. Gelinge dort der Break, wäre ein Hochlauf an die Dezember-Abwärtstrendgerade im Bereich von 193,00 USD möglich, bevor das aktuelle Jahreshoch bei 196,38 USD als Widerstand zu nennen wäre. Knapp darüber würden schließlich das Juli-Hoch (198,23 USD) und das Allzeithoch (199,62 USD) warten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: