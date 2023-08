unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe zuletzt - nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierungsphase - wieder Weg nach oben gefunden. Auch zur Wochenmitte stünden solide Pluszeichen vor dem Kurs des Tech-Giganten. Grund dafür dürfte eine positive Einschätzung von Morgan Stanley sein. Die Apple-Aktie sei nämlich nach Angaben der US-Investmentbank jetzt die große Tech-Aktie, die am wenigsten von institutionellen Anlegern gehalten werde und die seit 2008 am meisten unterbewertet sei, wie CNBC am Mittwoch berichtet habe. Demnach habe Morgan Stanley-Analyst Eric Woodring sein "overweight"-Rating bestätigt und sehe die Apple-Aktie bei 220 USD fair bewertet. Nach der Vorgabe hätte der Titel noch rund 21% Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Auch "Der Aktionär" sehe bei Apple weiteres Potenzial und traue dem US-Tech-Riesen (positive) Ergebnis-Überraschungen im kommenden Jahr zu. Mittel- bis langfristig dürfte die Aktie folgerichtig das am 19. Juli markierte Allzeithoch bei 198,23 USD knacken. Die Apple-Aktie bleibe ein absolutes Basisinvestment im Tech-Sektor, Anleger sollten in jedem Fall kein Stück aus den Händen geben und die Gewinne einfach weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU