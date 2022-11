NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.11.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Apple: Unruhen beeinträchtigen Produktion in der Zhengzhou-Fabrik von Foxconn - AktiennewsDie strikte No-Covid-Politik der chinesischen Regierung führte beim Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL)-Zulieferer Foxconn zuletzt zu größeren Unruhen zwischen Mitarbeitern und Sicherheitskräften, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Agenturberichten zu Folge dürften aktuell mehr als 30% der Produktion in der Zhengzhou-Fabrik von Foxconn beeinträchtigt sein und 20.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben. Diese Fabrik sei die einzige, in der die Apple-Premium-Produkte (u.a. das Modell iPhone 14 Pro) gefertigt würden. Die Aktie von Apple sei am Freitag mit einem Abschlag von rund 2% aus dem Handel.Börsenplätze Apple-Aktie:140,02 EUR -1,60% (28.11.2022, 10:01)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:140,14 EUR -1,35% (28.11.2022. 09:45)