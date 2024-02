NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.02.2024/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. sehen weiterhin 166 USD als Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Das Quartal sei durch ein leichtes Wachstum der iPhone-Verkäufe hervorgehoben worden, aber es habe auch eine weitere Verlangsamung des Umsatzwachstums in China gegeben, was die Befürchtungen über die Wachstumschancen auf dem Überseemarkt aufrechterhalte, so D.A. Davidson in einer Research Note. Apple beweise weiterhin, dass es einen starken Kundenstamm für seine Verbraucherprodukte habe, müsse aber auch an der Produktinnovationsfront zulegen, um ein bedeutendes Wachstum zu erzielen, so das Unternehmen weiter.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. bewerten die Aktie von Apple unverändert mit "neutral". (Analyse vom 02.02.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:174,68 EUR -0,22% (06.02.2024, 12:49)