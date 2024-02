Rücksetzer sollten langfristig orientierte Anleger daher als Chance zum (Nach-)Kauf begreifen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 01.02.2024)



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe die Zwischenbilanz für das abgelaufene erste Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) vorgelegt. Nach den jüngsten Berichten über eine mögliche Nachfrage-Flaute beim iPhone seien Anleger und Analysen umso gespannter gewesen, was der Tech-Riese im zurückliegenden Quartal verdient habe. Apple-Chef, Tim Cook, jedenfalls habe alle Sorgen zerstreut. Umsatz und Gewinn je Aktie hätten deutlich über den Schätzungen gelegen. Und dennoch rutsche die Aktie nachbörslich ins Minus.Die Analysten hätten im Schnitt mit einem kleinen Umsatzplus von 0,7 Prozent auf rund 118,0 Milliarden Dollar gerechnet. Beim bereinigten Ergebnis pro Aktie würden die Wall Street-Experten einen deutlichen Anstieg um rund zwölf Prozent auf 2,11 Dollar erwarten. Apple habe die Erwartungen beim Umsatz toppen können. Dieser habe bei 119,6 Milliarden Dollar gelegen. Beim Gewinn pro Aktie habe Apple noch deutlicher über den Schätzungen gelegen. Unter dem Strich seien 2,18 Dollar pro Anteilsschein hängengeblieben.Sorgen bereite nach wie vor der chinesische Absatzmarkt. Hier habe der Umsatz von Apple bei 20,8 Milliarden Dollar gelegen. Erwartet worden seien im Vorfeld 23,5 Milliarden Dollar. In Summe habe der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 13% betragen, was Befürchtungen über eine nachlassende Nachfrage nach Apple in seinem drittgrößten Markt schüren könnte. Das Unternehmen sehe sich einem verstärkten Wettbewerb durch lokale Firmen wie Huawei ausgesetzt.Finanzchef Luca Maestri dürfte bei der Analystenkonferenz im Anschluss an die Zahlenvorlage auch diesmal wieder den einen oder anderen Hinweis zu den kurz- und mittelfristigen Aussichten im operativen Geschäft samt Umsatzerwartung geben.Trotz rückläufiger Umsätze habe die Apple-Aktie im Vorjahr fast 50 Prozent zugelegt und Mitte Dezember bei 199,62 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Anschließend hätten allerdings Gewinnmitnahmen eingesetzt.An die Rückkehr zum Umsatzwachstum im laufenden Jahr glaube die Wall Street aber immer noch. Zudem könnte Apple die Investoren mit weiteren Milliarden für Aktienrückkäufe gnädig stimmen.Für den "Aktionär" sei die Investmentstory bei Apple nach wie vor intakt - trotz China-Sorgen.