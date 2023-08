An der NASDAQ seien die Aktien von QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) um 8,2% eingebrochen. Zeitweise hätten sie den größten Tagesverlust seit 2020 erlitten. Der Hersteller von Prozessoren für Smartphones habe mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal enttäuscht.



Die Aktien von PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) seien mit einem Minus von 12,3% sogar noch stärker abgesackt. Enttäuschende Transaktionsmargen im zweiten Quartal hätten hier den Appetit der Anleger verdorben. Zwar hätten die Ergebnisse des zweiten Quartals erste Anzeichen einer fundamentalen Verbesserung gezeigt und auch die Suche nach einem Vorstandschef scheine in die finale Phase zu kommen. Der Fokus habe gestern aber ganz klar auf den Transaktionsmargen gelegen.



Bei Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) habe sich die Abwertung des Immobilienportfolios im zweiten Quartal verlangsamt. Aufgrund einer weiterhin starken Nachfrage nach Mietwohnungen hätten die Bochumer bei der de-facto Vollauslastung ihrer Objekte auf operativer Seite ein solides Ergebnis verzeichnet. Den Refinanzierungsbedarf habe man für dieses und nächstes Jahr schon fast zur Gänze gedeckt. Der Jahresausblick sei bestätigt worden.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) habe gestern nach Börsenschluss seine Quartalszahlen präsentiert. Der Umsatz sei, wie schon in den letzten Quartalen, weiterhin leicht gesunken. Beim Gewinn habe das Unternehmen jedoch zulegen und sogar Analystenschätzungen übertreffen können. Trotzdem habe die Aktie nachbörslich 2,7% verloren. (04.08.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa zählten gestern die Aktien von Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) mit einem Plus von 3,2% zu den gefragtesten Papieren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eine niedrige Risikovorsorge für Kreditausfälle und ein scharfes Kostenmanagement hätten die Ergebnisse von Frankreichs drittgrößter Bank gestützt.