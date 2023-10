NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.10.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Barclays:Tim Long, Analyst von Barclays, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Apple-Zulieferer-Tracker der britischen Bank weise darauf hin, dass der monatliche September-Umsatz 4% unter dem saisonalen Wert liege und dass der Umsatz für das September-Quartal ebenfalls 130 Basispunkte darunter liege, so der Analyst in einer am Sonntag veröffentlichten Studie. Der App Store sei im September-Quartal im Jahresvergleich um 9% aufgrund leichterer Vergleiche und einer Erholung in China gewachsen, was ein Aufwärtspotenzial von 100 Basispunkten gegenüber der Street/Barclays' Services-Wachstumsschätzung von 11% für das September-Quartal impliziere.Tim Long, Analyst von Barclays, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse mit "equal weight" ein und gibt ein Kursziel von 167 USD an. (Analyse vom 09.10.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:167,30 EUR -0,17% (09.10.2023, 12:33)