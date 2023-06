Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

ISIN Apple-Aktie:

WKN Apple-Aktie:

Ticker-Symbol Apple-Aktie:

NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Die fünf amerikanischen Technologiewerte Apple, Microsoft Amazon , Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) und Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ) würden seit Anfang des Jahres teils erhebliche Kurszuwächse verzeichnen. Dazu gebe es vereinzelt erste warnende Stimmen. Das belege eine monatliche Umfrage der Bank of America bei Institutionellen.

Die monatlich von der Bank of Amerika gemachte Umfrage bei institutionellen Anlegern habe einige interessante Details gezeigt. So seien im Juni netto 16 Prozent der Portfoliomanager in Technologieaktien übergewichtet gewesen. Damit habe sich die Entwicklung seit März nahezu verdreifacht, hier seien lediglich sechs Prozent der Fondsmanager in Technologie-Werte investiert gewesen.

Die Frage nach der generellen Aktien-Gewichtung habe ein interessantes Ergebnis gezeigt. Gegenüber dem Vormonat sei die Zahl derer, die Aktien eher "untergewichten" würden, gestiegen. Im Umfragezeitraum Mai seien 24 Prozent untergewichtet gewesen, in der Umfrage Anfang Juni sei der Wert auf 32 Prozent gestiegen.

Auch wenn die Umfrage von Bank of America erste warnende Signale sende, hätten die fünf Technologie-Aktien weiterhin enormes Potenzial. Der Einsatz von KI-Technologien werde rasant zunehmen, davon sollten die "Big Five" langfristig profitieren. Derzeit gibt es kein Anzeichen für ein Platzen der Blase, Neueinsteiger warten auf eine Marktkonsolidierung und steigen erst dann ein, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)