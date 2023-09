Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (06.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Immer noch am Corona-Tief: Der Walt Disney-Kurs könne sich einfach nicht aus seiner jüngsten Schwächephase befreien. Einige Anleger würden sich Hoffnung auf Hilfe von außen machen: Könnte Apple nun den Unterhaltungsgiganten nicht langsam übernehmen? Theoretisch: ja. Praktisch gäbe es da allerdings ein paar Hindernisse.Seit Jahren werde darüber geredet: Walt Disney und Apple - komme der Zusammenschluss? Analysten, Journalisten und Walt Disney-Chef Bob Iger selbst hätten diese Überlegung ins Spiel gebracht. Apple-Legende Steve Jobs sei einige Zeit größter Einzelaktionär bei Walt Disney gewesen, nachdem der Unterhaltungskonzern Jobs‘ Pixar geschluckt habe. Iger habe vor einigen Jahren geschrieben, er glaube, unter Jobs hätte es womöglich eine Fusion von Walt Disney und Apple geben können. Diesen Sommer habe u.a. Needham-Analystin Laura Martin geschrieben: "Ich halte es für wahrscheinlich, dass Walt Disney übernommen wird - und zwar innerhalb der kommenden drei Jahre."Beim US-Finanzsender CNBC heiße es zur Übernahme-Überlegung heute: "Der Kauf von Disney durch Apple wäre ein Märchen für Iger, aber Märchen sind nicht real." Es sei die Überschrift für einen Artikel, in dem der Autor von einer persönlichen Regel für die Berichterstattung zum Thema Fusionen und Übernahmen schreibe. Diese beherzige der Journalist seit etwa zehn Jahren und sie habe ihn bislang nicht im Stich gelassen. Die Regel laute: "Wird Apple Unternehmen x übernehmen? Nein."Apple kaufe fast nie Markenunternehmen. Die größte Übernahme in der Hinsicht sei 2014 die Übername von Beats Electronics für 3 Mrd. USD gewesen. Große Zukäufe seien schlicht kein Teil von Apples DNA. Außerdem gehöre es nicht zu den Kernkompetenzen Apples, Freizeitparks zu betreiben und Produkte zu verkaufen, wie sie Walt Disney anbiete. Am "sterbenden Kabelfernsehgeschäft" werde Apple auch nicht interessiert sein. Apple TV+ habe bei Apple offenbar keine besondere Priorität.Auch "Der Aktionär" meine: Eine Übernahme von Walt Disney durch Apple sei ziemlich unwahrscheinlich. Ein Kauf der Walt Disney-Aktie dränge sich derzeit weder in charttechnischer Hinsicht noch mit Blick aufs operative Geschäft auf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: The Walt Disney Company.