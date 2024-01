Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,72 EUR -0,06% (25.01.2024, 20:36)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

193,95 USD -0,28% (25.01.2024, 20:23)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Um die Vorgaben des neuen EU-Gesetzes über Digitale Märkte (Digital Markets Act/DMA) einzuhalten, habe der US-Konzern am Donnerstag umfassende Änderungen im iOS-Ökosystem angekündigt. Die Änderungen bei App Store, Standard-Browser und Zahlungsdiensten werde sich dabei auf den Umsatz auswirken. Die Frage sei nur: Wie stark?EU-Nutzer eines iPhones könnten künftig nicht nur Anwendungen aus Apples App-Store installieren, sondern dafür auch alternative App-Marktplätze verwenden. Apple reagiere damit auf die rechtlichen Vorgaben des DMA. Danach müssten große und dominante Anbieter, sogenannte "Gatekeeper", App-Stores anderer Anbieter zulassen.Parallel zu den Anpassungen bei den App-Stores führe Apple auch weitere Änderungen ein, um Monopol-Vorwürfen der EU entgegenzutreten. So könnten EU-Nutzer künftig den Standard-Browser im iPhone frei festlegen. Bislang öffne der Apple-Browser Safari automatisch alle Web-Links.Auch das Apple-Monopol bei kontaktlosen Zahlungstransaktionen mit dem iPhone falle in der EU. Bislang habe nur der hauseigene Bezahldienst Apple Pay die NFC-Funktion ("Near Field Communication") des iPhones nutzen können.Nur wenig Entgegenkommen habe Apple bei der umstrittenen Umsatzbeteiligung für Bezahl-Apps oder In-App-Käufe gezeigt. Bislang verlange der US-Konzern von kleineren Entwicklern und bei Langfrist-Abos 15% Umsatzbeteiligung. Anbieter mit einem Umsatz von über 1 Mio. USD im Jahr müssten sogar 30% abführen. Diese Provisionen würden nun auf 10% und 17% gesenkt.Wenn die Entwickler die Zahlungsabwicklung des App Stores nutzen würden, würden zusätzlich 3% fällig. Als Zugeständnis gegenüber der EU ermögliche Apple den Entwicklern nun, einen alternativen Zahlungsdienstleister in ihrer App verwenden.Noch sei schwer abzusehen, wie Apples Services-Umsätze und -Marge auf die Änderungen im Detail reagieren würden. Panik sei bei Apple-Anlegern jedenfalls nicht angebracht, denn Europa sei ein relativ kleiner Markt, auf dem laut Analysten nur 7% der weltweiten App-Store-Ausgaben anfallen würden. Gleichzeitig könnte die "Kern-Technologie-Gebühr" einen Großteil der Umsatzeinbußen durch die Absetzung der Apple-Kommission sowie einem Wegfall der Transaktionsgebühren wieder wettmachen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.