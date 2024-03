NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,67 USD +1,47% (20.03.2024, 21:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Bloomberg habe am Mittwochabend berichtet, dass das US-Justizministerium bereit sei, Apple wegen Kartellrechtsverstößen zu verklagen, die sich darauf beziehen würden, wie das Unternehmen seine anderen Produkte und Dienstleistungen einsetze, um Kunden in seinem Ökosystem zu halten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Risiko der Regulierung sei ein Hauptbelastungsfaktor für Apple mit mehreren Kartellverfahren rund um sein wachsendes Dienstleistungsgeschäft und Rückschlägen bei den kürzlich angekündigten Änderungen der App-Store-Regeln. Citigroup füge hinzu, dass auf der positiven Seite, neben Apples zahlreichen internen Entwicklungen von künstlicher Intelligenz, berichtet worden sei, dass Apple in Gesprächen mit Google sei, um seine generativen KI-gestützten Gemini-Modelle in iPhones zu integrieren.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 220 USD bestätigt. (Analyse vom 21.03.2024)