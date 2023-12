Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Intraday-Handel sei die Apple-Aktie ins Plus gedreht. Denn das Unternehmen habe erreichen können, dass der US-Importstopp für die Computer-Uhren des Konzerns vorläufig ausgesetzt worden sei. Ein Berufungsgericht in Washington habe der US-Handelsbehörde ITC am Mittwoch zudem Zeit bis zum 10. Januar gegeben, um auf Apples Antrag für eine längere Pause zu antworten.Apple habe die meisten Modelle seiner Computer-Uhr nach einem verlorenen Patentverfahren von Dienstag an nicht mehr in die USA einführen und damit auch nicht im Heimatmarkt verkaufen können. Die Konsequenz: Apple habe den Verkauf der Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USA vorsorglich in der zurückliegenden Woche gestoppt. Auf andere Länder habe die Entscheidung indes keinen Einfluss.Hintergrund des Patentverfahrens sei, dass die Medizintechnik-Firma Masimo dem iPhone-Hersteller vorwerfe, in den Uhren eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz einzusetzen. Masimo habe sich im Oktober in einem Verfahren vor der US-Handelsbehörde ITC durchgesetzt, die die Einfuhr der betroffenen Modelle der Apple Watch in die USA untersagt habe. Das Weiße Haus habe die Entscheidung noch mit einem Veto kippen können, habe sich aber dagegen entschlossen.Apple habe vergangene Woche mitgeteilt, dass der Konzern mit der Entscheidung der ITC nicht einverstanden sei und verschiedene Wege verfolge, um die Uhren weiter für Verbraucher verfügbar zu machen. Apple versuche inzwischen, mit einer Software-Änderung die Masimo-Patente zu umgehen und entsprechend nicht zu verletzen. Eine Möglichkeit wäre allerdings auch, den betroffenen Sensor zur Messung des Sauerstoff-Gehalts einfach zu deaktivieren.Die Apple-Aktie ist und bleibt ein Basisinvestment, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)