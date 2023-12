Apple befindet sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wegen eines Patentstreits habe Apple kurz vor Weihnachten den Verkauf einiger Top-Modelle der Apple Watch über die eigene Website in den USA gestoppt. Der Konzern leiste damit einer Anordnung der US-Aufsichtsbehörde ITC Folge. Die Handelsbeauftragte Katherine Tai habe nun beschlossen, für das Weße Haus kein Veto gegen den Importstopp einzulegen.Apple habe den Verkauf der aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USA vorsorglich bereits vergangene Woche gestoppt. Auf den Verkauf in anderen Ländern habe die Entscheidung keinen Einfluss. Apple sei am Dienstag in Berufung gegangen.Die ebenfalls amerikanische Medizintechnik-Firma Masimo werde Apple vor, in den Uhren eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz einzusetzen. Masimo habe sich im Oktober in einem Verfahren vor der US-Handelsbehörde ITC durchgesetzt, die die Einfuhr der betroffenen Modelle der Apple Watch in die USA untersagt habe. Das Weiße Haus habe die Entscheidung noch mit einem Veto kippen können, sich nun aber dagegen entschlossen.Andere US-Einzelhändler wie Best Buy könnten bereits zuvor eingeführte Bestände der Apple-Uhren noch verkaufen. Apple selbst biete in den USA weiter sein Modell Watch SE, das keinen Sensor zur Messung des Sauerstoff-Gehalts im Blut habe, an.Apple habe vergangene Woche mitgeteilt, dass der Konzern mit der Entscheidung der ITC nicht einverstanden sei und verschiedene Wege verfolge, um die Uhren weiter für Verbraucher verfügbar zu machen. Der Aktie von Apple habe der Watch-Streit bislang allerdings wenig anhaben können. Das Papier notiere nur knapp unter ihrem vor wenigen Tagen bei 199,62 USD markierten Rekordhoch. Unterstützung wartet bereits im Bereich von 190 USD, wo die 38-Tage-Linie verlaufe. Analysten würden zwar mit Umsatzeinbußen durch den Verkaufsstopp von bis zu 400 Mio. USD rechnen. Angesichts eines Quartalsumsatzes, den die von Bloomberg befragten Analysten mit rund 118 Mrd. USD beziffern würden, dürfte das jedoch zu verschmerzen sein. "Der Aktionär" sehe Apple auch weiterhin hervorragend positioniert. Die Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.