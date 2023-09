Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.OpenAI-Gründer Sam Altman, Softbank-Gründer Masayoshi Son und der ehemalige Apple-Designchef Jonathan Ivy hätten laut der "Financial Times" Großes vor. Denn Insider würden berichten, dass das Trio sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinde, um ein Mobil-Gerät für die KI zu entwerfen. DER AKTIONÄR ordne die News ein.Das Trio befinde sich laut den Insiderquellen bereits in fortgeschrittenen Gesprächen, um ein entsprechendes Unternehmen zu gründen. Angestellte mit dem entsprechenden Know-How und Technologien sollten dabei von den jeweiligen Firmen der drei Visionäre kommen - OpenAI, Sofbank und LoveForm.Son, der bereits angekündigt habe, verstärkt in KI investieren zu wollen, wolle laut den Insidern mehr als eine Milliarde Dollar an Startfinanzierung für das neue Start-up lockermachen. Darüber hinaus solle der Softbank-Chef den Chip-Designer Arm ins Spiel gebracht haben.Altman und Ive hätten zudem bereits gebrainstormt, wie ein neues Verbraucherprodukt aussehen könnte, so der Bericht. Geplant sei, eine natürlichere und intuitivere Benutzererfahrung für die Interaktion mit der KI zu schaffen. Der Ex-Apple-Designer Ive, der maßgeblich an iPhone und iPod beteiligt gewesen sei, wolle also eine neue Nutzeroberfläche kreieren, die vergleichbar mit der damaligen Einführung des Touchscreens sei und so den Zugang zur KI auf ähnliche Weise prägen könne.Ein konkreter Deal zur Unternehmensgründung sei auch noch nicht geschlossen - laut der "Financial Times" könnte es noch einige Monate dauern, bis eine offizielle Ankündigung erfolge. Bis dann tatsächlich neue Hardware auf den Markt komme, könnten noch einmal ein paar Jahre vergehen.Eine spannende Entwicklung, an deren Ende ein noch spannenderes Unternehmen stehen könnte. Apple-Aktionäre brauchen sich um einen Ersatz des iPhone aber (noch) keine Gedanken machen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment. (Analyse vom 29.09.2023)