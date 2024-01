NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

186,53 USD -3,12% (02.01.2024, 15:48)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





London (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Barclays:Barclays stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) herab und senkt das Kursziel.Die Vorstellung des iPhone 15 sei glanzlos gewesen und das Gerät dürfte es auch sein, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. In der Zwischenzeit sollten Apples andere Hardware-Kategorien schwach bleiben und Barclays sehe nicht, dass die Dienstleistungen des US-Konzerns um mehr als 10% wachsen würden. Nach einem Jahr, in dem die meisten Quartale verfehlt worden seien und die Aktie eine Outperformance erzielt habe, erwarte die britische Bank für 2024 eine Umkehr. Barclays habe die Schätzungen für Apple nach einer weiteren Überprüfung leicht gesenkt, da die Bank immer noch eine Schwäche beim iPhone-Volumen und -Mix sowie eine mangelnde Erholung bei Macs, iPads und Wearables feststelle.Barclays hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie von "equal weight" auf "underweight" herabgestuft und das Kursziel von 161 auf 160 USD reduziert. (Analyse vom 02.01.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:170,20 EUR -2,92% (02.01.2024, 16:03)