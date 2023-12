NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

193,18 USD -1,29% (11.12.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Wedbush bestätige außerdem Apple als seinen Top Tech Pick für 2024. Die Analysten würden glauben, dass Apple bis Ende 2024 das erste Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von USD 4T sein werde, wenn man die Geschwindigkeit des Wachstums und der Monetarisierung betrachte, die sie für Cupertino im nächsten Jahr schätzen würden. Wedbush gehe davon aus, dass Apple in den kommenden Wochen auf eine starke Weihnachtssaison zusteuere, die sich in einem iPhone 15-Wachstum niederschlagen sollte, das die Markterwartungen für das Dezemberquartal übertreffe, und zwar aufgrund starker Upgrade-Aktivitäten auf den Märkten in den USA und China, die trotz der Bärengeräusche widerstandsfähig seien.Die Analysten von Wedbush Securities haben das "outperform"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt. Das Kursziel werde von 240,00 auf 250,00 USD angehoben. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:178,90 EUR -0,37% (12.12.2023, 10:39)