Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Eine Datenschutz-Lücke der etwas anderen Art drohe bei Apple: Laut einem Medienbericht wolle Chief Privacy Officer Jane Horvath den Tech-Riesen in Kürze verlassen. Wer den wichtigen Posten anschließend besetzen werde, sei noch nicht bekannt - wohl aber, wohin es die langjährige Top-Managerin als nächstes ziehe.Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichte, habe Horvath die Rechtsabteilung von Apple kürzlich über ihren geplanten Weggang informiert. Die Datenschutz-Expertin sei seit 2011 bei Apple und übernahm vor rund einem Jahr den Posten als Chief Privacy Officer.Unter ihrer Mitwirkung habe der US-Konzern die Datenschutz- und Privatsphäre-Bestimmungen in den letzten Jahren deutlich verschärft und u.a. die Möglichkeiten für das Tracking und die Verarbeitung von Nutzerdaten durch Dritte eingeschränkt. Die durchaus kontrovers diskutierten Richtlinien habe die Managerin auch gegenüber Interessengruppen und der Politik vertreten. Darüber hinaus liege in ihrem Zuständigkeitsbereich die Überwachung der Einhaltung globaler Datenschutzrichtlinien durch den Tech-Konzern.Zu einiger Bekanntheit innerhalb und außerhalb des Konzerns habe es die Anwältin bereits im Jahr 2016 gebracht, als sie der US-Bundespolizei FBI damals die Kooperation bei der Entschlüsselung des iPhones eines Tatverdächtigen verweigert habe.Laut dem Bloomberg-Bericht werde Horvath nach ihrem Ausscheiden bei Apple bei der renommierten US-Anwaltskanzlei Gibson, Dunn & Crutcher anheuern. Diese habe den Konzern in der Vergangenheit wiederholt vertreten, zuletzt z.B. im Rechtsstreit mit dem Spieleentwickler Epic Games.Die Apple-Aktie leide unterdessen weiterhin unter dem durchwachsenen Gesamtmarkt. Statt dem erhofften Ausbruch in Richtung des Allzeithochs sei der Kurs zuletzt wieder unter die 200-Tage-Linie gefallen. An den positiven Langfrist-Aussichten im operativen Geschäft und der spannenden Investmentstory ändere sich dadurch jedoch nichts. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.