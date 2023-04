Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Derivate auf Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,42 EUR -0,52% (06.04.2023, 16:58)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,60 EUR -0,03% (06.04.2023, 16:42)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,24 USD -0,32% (06.04.2023, 16:43)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe am Mittwoch den Termin für die Vorlage der Zwischenbilanz des zweiten Geschäftsquartals (bis Ende März) bekannt gegeben: Am 4. Mai solle es soweit sein. Für den Tech-Riesen sei das jedoch ungewöhnlich spät - was am Markt direkt Spekulationen über die Hintergründe der Terminwahl ausgelöst habe.In den vergangenen 25 Jahren habe Apple 23 Mal im April die Zahlen für das Ende März beendete Quartal vorgelegt, berichte das Finanzmagazin Barron’s. Nur in den Jahren 2017 (2. Mai) und 2018 (1. Mai) sei die Bilanzvorlage in den Mai gerutscht. Das bedeute, dass Apple die Q2-Zahlen diesmal so spät präsentieren werde wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Das sorge am Markt für Aufsehen.Apple selbst habe keine Begründung für den vergleichsweise späten Termin geliefert. Analyst Dan Ives von Wedbush Securities habe aber eine Vermutung, was dahinterstecken könnte. Seiner Einschätzung nach wolle Apple die zusätzliche Woche nutzen, um mehr Daten für das laufende dritte Geschäftsquartal sammeln und eine genauere Prognose - insbesondere im Hinblick auf den iPhone-Absatz - abgeben zu können.Zudem erwarte Ives, dass Apple bei dem Termin bereits erste Einblicke in die Unternehmensstrategie in Sachen Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) geben könnte. Rund einen Monat nach der Zahlenvorlage beginne die jährliche Entwicklerkonferenz WWDC, bei der Apple ein erster AR-VR-Headset präsentieren könnte.Wenn Apple dann schließlich die Bücher öffne, würden die von Bloomberg befragten Analysten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durchschnittlich einen Umsatzrückgang um 4,8 Prozent auf 92,6 Milliarden Dollar erwarten. Das decke sich mit den Aussagen von Finanzchef Luca Maestri, der eine vergleichbare Umsatzentwicklung wie im Dezember-Quartal in Aussicht gestellt habe. Damals seien die Erlöse unter anderem wegen ungünstiger Währungskurseffekte um fünf Prozent gesunken.Erfreulicher für die Aktionäre: Mit den Q2-Zahlen veröffentliche der Konzern in der Regel auch Updates der Ausschüttungspolitik. Laut Bloomberg-Daten werde erwartet, dass die Quartalsdividende im Zuge dessen um rund 6,5 Prozent auf 0,245 Dollar pro Aktie steige. Zudem dürfte Apple mehr Geld für weitere Aktienrückkäufe bereitstellen.Bei Apple sei das Wachstum zuletzt ins Stocken geraten, doch der Konzern sei finanziell hervorragend gerüstet, um diese Durststrecke zu überstehen. Das Tagesgeschäft laufe rund und generiere hohe Margen, während im Hintergrund an spannenden Zukunftsprojekten für künftiges Wachstum gearbeitet werde.Für den "Aktionär" ist die Apple-Aktie daher ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: