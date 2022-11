Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,42 EUR +0,43% (11.11.2022, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,60 EUR +2,58% (11.11.2022, 09:26)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,87 USD +8,90% (10.11.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der UBS:Die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen haben die Tech-Werte gestern kräftig angeschoben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS zu der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) hervorgeht.Die Papiere von Alphabet und Microsoft hätten 7,7% bzw. 8,2% zugelegt, die Titel von Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) hätten sogar 12,2% gewonnen - das sei der größte Tagesgewinn seit dem 4. Februar gewesen.Deutlich aufwärts gewesen sei es auch für die Aktien von Apple, die bereits zum Opening 4,7% im Plus notiert und die Gewinne bis zum Handelsschluss auf 8,9% (Endstand: 146.87 USD) ausgebaut hätten. Damit hätten die Kurse das zwischenzeitliche November-Minus auf einen Schlag von 12% auf 4,2% eingedämmt, wobei gleichzeitig nun ein Umkehrmuster Kontur annehme.Ausblick: Durch den gestrigen starken Aufwärtstag könnte - in Kombination mit dem Oktober- und November-Tief - im Apple-Chart jetzt ein Doppeltief herausgebildet werden. Bis zur tatsächlichen Vollendung müssten allerdings noch einige Widerstände überboten werden.Das Short-Szenario: Auf der Unterseite habe sich das 2021er Januar-Hoch bei 145,09 USD jetzt bei den Unterstützungen einsortiert. Eine Etage tiefer stehe die obere Begrenzung des gestrigen Aufwärts-Gaps bei 140,40 USD im Fokus. Darunter könnte das Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei 138,27 USD auf den Prüfstand gestellt werden, das zusätzlich durch das Verlaufstief vom 3. Oktober bei 137,69 USD verstärkt werde. Fänden die Kurse dort keinen Halt, müsste mit weiteren Abgaben bis zur Volumenspitze bei 134,50/134,00 USD gerechnet werden, womit es auch um die beiden Tiefpunkte bei 134,37 USD (Oktober-Tief) und 134,38 USD (November-Tief) gehen würde. (Analyse vom 11.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: