Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse langfristig orientierten Anleger weiterhin zum Kauf der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Durch die Ausgabe neuer Anleihen habe sich Apple am Montag 5,5 Milliarden Dollar an frischem Kapital besorgt. Der Tech-Riese nutze dabei das hervorragende Bonitätsrating und die aktuellen Bedingungen an Anleihemarkt aus. Was mit dem Geld passieren solle, stehe auch schon fest.Die Anleihen sollten in vier Tranchen mit Laufzeiten zwischen sieben und 40 Jahren ausgegeben werden. Die Verzinsung liege dabei zwischen 63 und 118 Basispunkte über dem Niveau von US-Staatsanleihen - und damit knapp unter der anfangs angepeilten Spanne von 90 bis zu 150 Basispunkten, berichte das Finanzportal MarketWatch.Der Ansturm auf die Papiere sei groß gewesen: Mit einem Volumen von bis zu 23 Milliarden Dollar habe die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches übertroffen, so die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Verwendet werden sollten die Erlöse aus der Anleihe-Emission nun für "allgemeine Unternehmenszwecke", unter anderem auch für Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen.Offenbar wolle Apple die jüngste Stabilisierung und die nach wie vor relativ günstigen Finanzierungskosten am Anleihemarkt ausnutzen. Damit bleibe der Konzern der langjährigen Strategie zur Kapitalbeschaffung treu und mache neue Schulden - während erst wenige Tage zuvor im Rahmen der Quartalszahlen einen Cash-Bestand von rund 180 Milliarden Dollar ausgewiesen worden sei.Dass sich Apple trotzdem jedes Jahr Milliarden von Dollar leihe, sei Ausdruck des Vertrauens in wachsende Cashflows und nicht eines operativen Bedarfs, so Bloomberg-Experte Robert Schiffman.Der Tech-Riese leihe sich Geld, weil er könne - nicht, weil er müsse. Das zeige einmal mehr, wie solide Apple auch finanziell aufgestellt sei."Der Aktionär" bleibt daher bei seiner positiven Einschätzung und rät langfristig orientierten Anleger weiterhin zum Kauf der Apple-Aktie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 02.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: