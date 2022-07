NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,35 USD +0,36% (28.07.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Mit dem Abgleiten unter die Marke von 150 USD habe die Apple-Aktie im Frühjahr ein klassisches Doppeltop ausgebildet. Die Erholung der letzten Wochen habe den Technologietitel nun wieder an dieses Schlüssellevel herangeführt. Mit anderen Worten: Das Papier arbeite an einer Negierung der eingangs beschriebenen Umkehrformation. Für einen endgültigen Befreiungsschlag fehle allerdings noch ein Sprung über die langfristige Glättung der letzten 200 Tage (akt. bei 158,83 USD). Eine Rückeroberung dieser Durchschnittslinie besitze den zusätzlichen Charme, dass im Erfolgsfall auch der Korrekturtrend seit März (akt. bei 155,13 USD) endgültig zu den Akten gelegt wäre. Übergeordnet könnte die Kursentwicklung der letzten Monate dann sogar als (aufwärts-)trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Per Saldo befinde sich die Apple-Aktie derzeit also an einer ganz entscheidenden charttechnischen Weggabelung. Auf der Unterseite würde indes ein Abgleiten unter das jüngste Verlaufstief bei 150,80 USD für ein Scheitern an den beschriebenen Schlüsselwiderständen sprechen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:158,50 EUR +2,62% (29.07.2022, 08:57)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:154,08 EUR +1,45% (28.07.2022, 17:35)