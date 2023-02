Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In der Welle der Stellenstreichungen, die seit einiger Zeit durch den Tech-Sektor rolle, ist Apple der Fels in der Brandung. Bis jetzt, denn einige Analysten würden davon ausgehen, dass auch der iPhone-Konzern nach den Quartalszahlen Jobs abbauen könnte.Knapp 107.000 gestrichene Stellen habe die auf den Technologie-Sektor spezialisierte Jobplattform TrueUp alleine im Januar 2023 gezählt. Als letzter GAFAM-Konzern sei Apple bislang ohne nennenswerte Entlassungen ausgekommen. Zuletzt seien nur vereinzelt Personalvermittler auf Vertragsbasis und Sales-Mitarbeiter im Einzelhandel außerhalb der Apple Stores freigestellt gewesen. Die letzte größere Kündigungsrunde beim iPhone-Konzern datiere aus dem Jahr 2019."Apple wird die Zahl seiner Mitarbeiter reduzieren", sage Tom Fort, Senior Research Analyst bei DA Davison, gegenüber Bloomberg. Auch Wedbush Securities-Analyst Dan Ives habe geschrieben, dass der Konzern "wahrscheinlich einige Kosten an den Rändern einsparen" werde." Massenentlassungen, wie sie bei anderen Big Techs zuletzt zu beobachten gewesen seien, würden beide Analysten aber nicht erwarten. Das dürfte auch an der relativ moderaten Einstellungspolitik bei Apple liegen. Während Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich vergangenes Jahr bei Technologie-Konzernen keine Seltenheit gewesen seien, habe der US-Gigant seine Mitarbeiterzahl 2022 lediglich um 7% erhöht.Nachdem am Montag gesenkte Analystenschätzungen für das laufende Geschäftsjahr die Apple-Aktie belastet hätten, habe sie auch am Dienstag im Minus notiert. Der Blick der Anleger richte sich bereits auf die Vorstellung der Quartalszahlen am 2. Februar.Zehntausende Kündigungen bei Apple seien unwahrscheinlich, auch aufgrund der Disziplin während des jüngsten Booms. Der erwartete Umsatzrückgang im ersten Geschäftsquartal, den der Konzern am Donnerstag bekanntgeben dürfte, sollte im Kurs bereits eingepreist sein. Langfristig bleibe "Der Aktionär" bei seiner bullishen Einschätzung für die Apple-Aktie, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link