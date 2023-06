XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,90 EUR -0,61% (15.06.2023, 14:20)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

183,95 USD +0,35% (14.06.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Apple habe in den letzten zehn Jahren immer wieder Aktien zurückgekauft, mit einem ungewöhnlichen Besitzprofil, bei dem aktive Manager etwa 34% des Streubesitzes besitzen würden, was unter dem Durchschnitt der 25 wichtigsten Aktien von 44% liegt, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Infolgedessen führe die Verlagerung von Vermögenswerten aus dem aktiven in den passiven Besitz zu einem zunehmenden "Kaufangebot" für die Aktie. Im Vergleich zu anderen Large-Cap-Aktien sei die kombinierte Auswirkung von Apples Rückkäufen und der Umstellung auf passiven Besitz überdurchschnittlich, aber nicht einzigartig hoch. Die Marktdaten würden auch darauf hindeuten, dass der Anteil der institutionellen Anleger an Apple seit Jahresbeginn zugenommen habe, was auf einen gewissen Abbau der historischen Untergewichtung hindeute und wahrscheinlich der größte nicht-fundamentale Treiber für die Wertsteigerung in diesem Jahr gewesen sei.Sanford C. Bernstein & Co hat einer aktuellen Aktienanalyse das "market perform"-Votum für die Apple mit dem unveränderten Kursziel von 175 USD bestätigt. (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:168,42 EUR -0,86% (15.06.2023, 14:38)