Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,86 EUR -3,01% (07.10.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,38 EUR -3,11% (07.10.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,09 USD -3,67% (07.10.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds und einem allgemeinen Abschwung in der Branche habe der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC am Freitag starke Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auch für Apple sei das eine gute Nachricht, die vor dem Wochenende jedoch in den Hintergrund getreten sei.Dass sich TSMC dem negativen Branchentrend augenscheinlich entziehen könne, sei laut Bloomberg insbesondere auch der engen Partnerschaft mit Apple zu verdanken. Als wichtigster Chip-Fertiger des Tech-Riesen profitiere TSMC davon, dass Apple zuletzt vielen Geräten neue, selbst entwickelte Prozessoren spendiert habe. Umgekehrt lasse die starke Umsatzentwicklung bei TSMC auch auf eine starke Nachfrage nach den Chips des Unternehmens schließen - ein Indiz, dass sich die neuste iPhone-Generation womöglich doch besser verkaufe als zuletzt befürchtet. Am Erfolg des iPhone 14 habe es zuletzt Zweifel gegeben, da sich Apple laut Medienberichten gegen eine Erhöhung der Produktion entschieden haben solle.Offizielle Einblicke, wie das iPhone 14 unter den aktuellen Vorzeichen bei den Kunden ankomme, werde wohl erst Apples Quartalsbericht am 27. Oktober liefern. Bis dahin werde die Diskussion aber weitergehen und - zusammen mit dem schwierigen Marktumfeld - auch die Performance der Apple-Aktie beeinflussen.Nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten habe der Kurs am Freitag im schwachen Gesamtmarkt erst einmal wieder 3,7% verloren und die Gegenbewegung der letzten Tage vorerst unterbrochen. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.