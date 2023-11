NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

186,9518 USD +1,16% (14.11.2023, 17:05)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "market perform" ein.Für 2024 sehe Sacconaghi eine "starke" Verbesserung der Margen im Vergleich zum Vorjahr, glaube aber, dass die Margen in der zweiten Jahreshälfte aufgrund steigender Rohstoffpreise unter dem Niveau der ersten Jahreshälfte liegen könnten. Eine Abschwächung des US-Dollars könnte einen gewissen Ausgleich schaffen. Sacconaghi sei der Meinung, dass Apple nach 2024 in der Lage sein könnte, stagnierende Bruttomargen im Produktbereich aufrechtzuerhalten, sehe aber eine Verbesserung der Gesamtmargen um 50 bis 100 Basispunkte pro Jahr aufgrund einer anhaltenden Verlagerung des Produktmixes zu Dienstleistungen. Jede Veränderung der Bruttomargen bei Produkten um 50 Basispunkte pro Jahr wirke sich auf die Bruttomargen des Gesamtunternehmens mit 30 bis 40 Basispunkten aus. Die Bruttomargen bei Produkten könnten also um 100 Basispunkte pro Jahr sinken und die Bruttomarge von Apple wäre immer noch flach.Toni Sacconaghi, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, bewertet die Apple-Aktie unverändert mit "market perform". Das Kursziel laute 195 USD. (Analyse vom 14.11.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:172,18 EUR -0,28% (14.11.2023, 17:20)