NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

189,43 USD -0,95% (04.12.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von BofA Securities:Wamsi Mohan, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "neutral" ein und bestätigt das Kursziel von 240 USD.Die SensorTower-Daten zu den Entwicklereinnahmen würden zeigen, dass Apples App Store-Umsatz in Q1-to-date nach 61 Tagen auf 4,5 Mrd. USD gestiegen sei, was einem Anstieg von 11,3% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Angesichts der Medienberichte vom September über das Verbot von iPhones an Regierungsstandorten in China seien die starken App-Store-Daten für September, Oktober und November in dieser Region "vielversprechend für Apple".Wamsi Mohan, Analyst von BofA Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt. (Analyse vom 05.12.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:175,62 EUR +0,43% (05.12.2023, 14:38)