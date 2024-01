Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,96 EUR +0,07% (16.01.2024, 08:55)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,91 USD +0,17% (12.01.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe seit ihrem Dezemberhoch bei 199,62 Dollar zuletzt deutlich korrigiert. Belastet hätten eine mögliche Kartellklage durch das US-Justizministerium, kritischere Analystenstimmen und ein Patentstreit, der einige Top-Modelle der Apple Watch betreffe. Hier scheine man sich nun aber geeinigt zu haben.Zudem sei Apple ein großer Erfolg gelungen. Apple habe nach Berechnungen von Marktforschern erstmals ein Jahr als weltgrößter Smartphone-Anbieter abgeschlossen und damit Samsung hinter sich gelassen. Dies dürfte der Aktie weitere Unterstützung verleihen. Wie die Analysefirma IDC erklärt habe, dürfte Apple im Jahr 2023 rund 8 Millionen mehr Geräte als der Konkurrent verkauft haben.In den USA habe Apple in neuen Smartwatches die Blutsauerstoffmessfunktion deaktiviert, um den Verkauf der Geräte trotz eines verlorenen Patentstreits fortsetzen zu können. Dies sei aus Gerichtsunterlagen vom Montag hervorgegangen.Die Medizintechnik-Firma Masimo habe erfolgreich einen Importstopp für die Apple Watch erwirkt und bekannt gegeben, dass die US-Zollbehörde die Lösung von Apple akzeptiert habe. Details der Entscheidung seien noch nicht öffentlich, da Apple Teile davon als vertraulich betrachte. Masimo habe Apple vorgeworfen, in den Uhren eine von Masimo patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehlats ohne Lizenz zu verwenden.Die Aktie von Apple habe im Zuge der Korrektur die 200-Tage-Linie Anfang Januar erfolgreich getestet. Seitdem sei es bei dem Papier wieder einige Prozentpunkte nach oben gegangen. Ein positives Signal wäre die schnelle Rückeroberung der 38-Tage-Linie, die bei gut 190 Dollar verlaufe.Die Aktie von Apple sei seit März 2016 eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Leser könnten sich mittlerweile über Gewinn von rund 600 Prozent freuen. Gewinnmitnahmen nach dem starken Verlauf in den Monaten zuvor seien nicht ungewöhnlich. Der Sprung auf die Nummer Eins bei den Smartphone-Verkäufen dürfte neue Unterstützung verleihen.Anleger halten weiter an ihrer Position fest, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 16.01.2024)