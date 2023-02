Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Analyst Ming-Chi Kuo von TF Securities gelte als hervorragend informiert, was die Produktion aktueller und künftiger Apple-Geräte betreffe. Am Freitag habe er sich nun zu einer möglichen zweiten Generation des AR-/VR-Headsets des Tech-Riesen geäußert - erstaunlich, schließlich sei die erste noch nicht einmal offiziell vorgestellt worden.Wie der Experte in seinem Blog schreibe, werde es von der zweiten Generation der Computerbrille wohl mehrere Versionen geben. Die Rede sei von zwei High-End-Modellen sowie zwei günstigeren Ausführungen, die alle bereits im Jahr 2025 auf den Markt kommen sollten.Die teureren Modelle sollten laut Kuo von Luxcaseict - einem Joint-Venture der Zulieferer Pegatron und Luxshare - gefertigt werden, die günstigeren vom bekannten Apple-Auftragsfertiger Foxconn.Die Meldung komme durchaus überraschend, schließlich sei die erste Generation des Apple-Headsets bis dato weder offiziell angekündigt, geschweige denn präsentiert worden. Zuletzt habe die Nachrichtenagentur Bloomberg jedoch berichtet, dass es nach vielen Verzögerungen wohl bei der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC soweit sein könnte. Traditionell halte Apple diese im Juni ab.Aus Sicht von Apple und den Zulieferern würde es durchaus Sinn machen, nach dem Launch schnell weitere Modelle in unterschiedlichen Preisklassen auf den Markt zu bringen. Schließlich dürfte die erste Generation - die wegen diverser High-Tech-Komponenten entsprechend unhandlich und teuer werden solle - zunächst vor allem für Entwickler und professionelle Nutzer interessant sein.Ähnlich verfahre Apple auch bei AirPods, iPads, Macs und Watches, wo es jeweils mindestens zwei Ausführungen gebe, die sich technisch und preislich unterscheiden würden.Die Spekulationen rund um ein Mixed-Reality-Headset seien nahezu allgegenwärtig, in den Prognosen vieler Analysten bisher aber nicht oder nur teilweise enthalten. Das dürfte sich ändern, wenn Apple tatsächlich den Eintritt in den neuen Markt wage. Bis dahin würden den "Aktionär" aber auch das lukrative Tagesgeschäft und die kerngesunde Bilanz des Tech-Riesen überzeugen.Die Apple-Aktie bleibt daher ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 25.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link