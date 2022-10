Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Seit Monaten werde spekuliert, wie sich hohe Inflationsraten und wirtschaftliche Unsicherheit auf die Nachfrage nach dem iPhone auswirken werde. Der globale Smartphone-Markt sei zuletzt bereits geschrumpft und laut Murata Manufacturing, einem der wichtigsten Zulieferer in der Branche, sei kurzfristig keine Besserung in Sicht - ganz im Gegenteil.Laut dem japanischen Unternehmen hätten sich die Aussichten im Vergleich zum letzten Quartal dramatisch eingetrübt. Damals habe es die Hoffnung gegeben, dass die Nachfrage in China nach dem Ende der dortigen Corona-Lockdowns kräftig anspringen könnte. Doch der erwartete Kaufrausch im größten Smartphone-Markt der Welt sei ausgeblieben, so Murata-Chef Norio Nakajima in einem Bloomberg-Interview.Schlimmer noch: "Das Momentum wird zumindest im laufenden Geschäftsjahr 2022 nicht mehr zurückkehren und auch mit Blick auf den Beginn des nächsten Jahres ist die Situation nicht sonderlich positiv", so Nakajima weiter. Die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik sei dramatisch eingebrochen und speziell den chinesischen Herstellern gehe es gar nicht gut.Der Grund liege auf der Hand: Wegen stark gestiegener Kosten und der großen wirtschaftlichen Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zinserhöhungen vieler Notenbanken würden sich viele Smartphone-Käufer aktuell zurückhalten und ihr altes Gerät im Zweifel länger benutzen.Murata bekomme das unmittelbar zu spüren, denn das Unternehmen sei ein Schlüssel-Zulieferer für die globale Smartphone-Industrie und versorge unter anderem Apple, Samsung und verschiedene chinesische Smartphone-Hersteller mit entsprechenden Komponenten. Einige der Abnehmer hätten bereits prozentual zweistellige Absatzeinbußen zu beklagen, allen voran in China.Basierend auf Schätzungen des Unternehmens seien im vergangenen Jahr weltweit fast 1,4 Milliarden Smartphones verkauft worden. Im laufenden Jahr würden es wohl nicht einmal 1,2 Milliarden Geräte sein, befürchte Nakajima.Einen Silberstreif am Horizont sehe er indes bei High-End-Smartphones, wo die Nachfrage derzeit ungeachtet der wirtschaftlichen Abkühlung hoch sei. Diese Beobachtung decke sich mit Daten der Marktforscher von Canalys.Demnach sei der globale Smartphone-Markt im dritten Quartal 2022 zwar um neun Prozent geschrumpft, Samsung und Apple hätten dem negativen Markttrend aber getrotzt und Marktanteilsgewinne verzeichnet. Im Falle von Apple sei der Marktanteil im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozentpunkte auf 18 Prozent gestiegen.Die Frage, inwieweit auch Apple von der nachlassenden Dynamik am Smartphone-Markt betroffen sei, brenne vielen Investoren auf den Nägeln - schließlich sei das iPhone das mit Abstand wichtigste Produkt im Apple-Kosmos. Entsprechend genau würden sie hinsehen, wenn der Tech-Riese am nächsten Donnerstag (27. Oktober) Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal (bis Ende September) vorlege. Die Mehrheit der Analysten sei im Vorfeld klar optimistisch. Für Morgan Stanley sei sie sogar ein "Top-Pick".Auch "Der Aktionär" sieht Apple als Premium-Hersteller mit relativ zahlungskräftigen Kunden und einer absolut soliden Bilanz insgesamt gut gerüstet - wenngleich das schwierige Makro-Umfeld nicht folgenlos bleiben wird.Die langfristige Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2022)