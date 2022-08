Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple werde das nächste iPhone-Modell voraussichtlich etwas früher als in den vergangenen Jahren auf den Markt bringen. Der Konzern habe am Mittwoch ein Neuheiten-Event für den 7. September angekündigt. Auch wenn Apple wie immer nicht mitgeteilt habe, worum es gehe, würden bei den September-Terminen traditionell die neuen iPhones vorgestellt.Seit 2017 habe der Konzern die nächsten iPhone-Generationen meist in der zweiten September-Woche präsentiert, im Corona-Jahr 2020 sogar erst im Oktober. Eine zusätzliche Woche mit dem neuen Modell könne einigen Einfluss auf die Zahlen für das Ende September endende Geschäftsquartal haben. Das iPhone sei das mit Abstand wichtigste Apple-Produkt und habe zum Beispiel im vergangenen Quartal knapp die Hälfte der Konzernerlöse eingebracht.Der Smartphone-Markt insgesamt habe zuletzt inmitten von steigender Inflation und Konjunktursorgen geschwächelt. Die beiden größten Anbieter Samsung und Apple hätten jedoch ihre Verkäufe ausbauen können.Die Spannung dürfte bis zum Event im September weiter steigen - und womöglich auch die Aktie des Technologieriesen. Diese bleibt weiterhin ein Basisinvestment für jedes Depot, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.