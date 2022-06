Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,02 EUR +1,56% (23.06.2022, 13:19)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,94 EUR +0,70% (23.06.2022, 13:06)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,35 USD -0,38% (22.06.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Investoren und Fans würden seit Jahren gespannt auf das "nächste große Ding" von Apple warten. Dass es sich dabei um ein AR-/VR-Headset handeln dürfte, gelte als ausgemachte Sache. Zu den Details schweige der Tech-Konzern jedoch eisern. Nun habe sich CEO Tim Cook überraschend deutlich zu der neuen Technologie geäußert.In einem Video-Interview mit China Daily USA sei der Apple-Chef gefragt worden, was seiner Meinung nach die Schlüsselfaktoren für einen Erfolg der Augmented-Reality-Technologie (AR) im Massenmarkt seien. Cook antworte darauf zunächst, dass er persönlich bekanntermaßen "unglaublich begeistert" von Augmented Reality sei. Wichtig sei ihm aber, dass bei jeder Technologie - einschließlich AR - der Mensch im Mittelpunkt stehe.Anschließend verweise er auf die bisherigen Aktivitäten von Apple in diesem Bereich, die sich vor allem um AR-Apps für iPhone und iPad drehen würden. Doch das sei wohl erst der Anfang. "Wir stehen noch ganz am Beginn der Entwicklung dieser Technologie", so Cook.Er sei sehr aufgeregt angesichts der Chancen in diesem Bereich. "Haltet die Augen offen, was wir noch zu bieten haben", rate der Apple-Chef den Zuschauern vielsagend.Weiter ins Detail gehe er in dem Interview nicht, doch dass eine AR-/VR-Brille die erste komplett neue Produktkategorie des Tech-Konzerns seit der Apple Watch im Jahr 2015 sein werde, gelte inzwischen als relativ sicher. Nachdem sich der Launch des Headsets zuletzt mehrfach verzögert habe, würden Experten von Bloomberg nun mit einer offiziellen Ankündigung vor dem Jahresende rechnen. Der Verkaufsstart könnte dann ab 2023 erfolgen.All das sei derzeit noch Zukunftsmusik, liefere aber spannende Wachstumsfantasie zu einem starken Gesamtpaket aus absolut soliden Finanzen und einem brummenden operativen Geschäft.Für den "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie ein Basisinvestment und ein klarer Kauf, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 23.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: