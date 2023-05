Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der große Apple-Zulieferer Foxconn habe vergangenen Donnerstag einen dramatischen Gewinnrückgang veröffentlicht. Satte 56% seien die Nettogewinne im ersten Quartal eingebrochen. Doch nicht nur das: Die Umsätze hätten nur geringfügig zugelegt und auch der Jahresausblick habe zu wünschen übrig gelassen.Bevor Panik unter den Apple-Aktionären ausbreche: Der heftige Rückgang beim Nettogewinn lasse sich auf einen Wertverlust bei den Anteilen des japanischen Elektro-Konzerns Sharp zurückführen, der hätten abgeschrieben werden müssen. Foxconn-Eigentümer Hon Hai besitze über ein Drittel der Sharp-Anteile. Die operativen Gewinne hätten dagegen um 11% zugelegt.Beim Umsatz habe Foxconn im ersten Quartal einen Anstieg von 3% erzielt - auf den ersten Blick kein gutes Ergebnis. Positiv für Apple-Aktionäre (nach den Apple-Zahlen auch schon bekannt): Das starke iPhone-Geschäft, welches jedoch die Schwächen im Android-Geschäft nicht habe ausgleichen können.Aufgrund der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit habe das Foxconn-Management gesagt, dass die Aussichten des laufenden Jahres nur schwer abzuschätzen seien, weshalb man an seinem konservativen Ausblick festhalte. Und Apple-Aktionäre aufgepasst: Für die wichtige Unterhaltungselektroniksparte erwarte man einen Umsatzrückgang im zweiten Quartal.Zur Erinnerung: Das Highlight des Apple-Berichts seien die iPhone-Verkäufe gewesen, die rund 2,5 Mrd. USD höher ausgefallen seien als erwartet und damit im Jahresvergleich hätten zulegen können. Laut IDC sei die gesamte Smartphone-Branche hingegen um fast 15% geschrumpft.Die Sorgen bei Foxconn seien damit nicht die Sorgen der Apple-Aktionäre. Mit den Q2-Zahlen Anfang Mai sei dank einem überraschend starken iPhone-Geschäft der Aufwärtstrend bei der Apple-Aktie bestätigt worden. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und unverändert diesem Trend folgen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link