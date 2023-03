Die Apple-Aktie kommt im angespannten Gesamtmarkt am Donnerstag zwar nur moderat vorwärts, die langfristige Kaufempfehlung des AKTIONÄR gilt aber uneingeschränkt, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 16.03.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple lasse seine AirPods künftig auch von Auftragsfertiger Foxconn bauen - aber nicht in China. Laut Medienberichten sollten die kabellosen Kopfhörer stattdessen auf ausdrücklichen Wunsch des Tech-Giganten in Indien produziert werden. Die Entscheidung dafür sei dem Foxconn-Management aber nicht leicht gefallen.Der südkoreanische Konzern Foxconn sei der weltgrößte Auftragsfertiger für Elektronikartikel und seit Jahren auch ein verlässlicher Apple-Partner. Rund 70 Prozent aller iPhones würden in Foxconn-Werken montiert. Nun habe das Unternehmen erstmals auch den Zuschlag für den Bau von AirPods bekommen.Im Gegensatz zu den iPhones sollten diese aber nicht in China zusammengebaut werden, sondern in Indien. Das berichte die Nachrichtenagentur "Reuters" am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach werde Foxconn rund 200 Millionen Dollar in ein neues Werk im südindischen Bundesstaat Telangana investieren.Die Entscheidung für Indien als Produktionsstandort sei auf ausdrücklichen Wunsch von Apple getroffen worden. Bislang würden die kabellosen Apple-Kopfhörer von verschiedenen chinesischen Zulieferern gefertigt.Laut dem Informanten sei die Entscheidung nicht unumstritten gewesen und habe das Management von Foxconn mehrere Monate lang beschäftigt. Der Grund dafür sei die relativ geringe Gewinnmarge bei der Fertigung von AirPods gewesen.Für Apple sei es derweil ein weiterer konkreter Schritt, um die bislang überwiegend in China angesiedelte Hardware-Produktion zu diversifizieren. Erst im vergangenen November habe sich die hohe Abhängigkeit von China schmerzhaft offenbart: Wegen Produktionsausfällen im weltgrößten Foxconn-Werk im chinesischen Zhengzhou habe Apple die iPhone-Nachfrage im wichtigen Weihnachtsgeschäft nicht vollständig bedienen können.Erst vor wenigen Wochen habe "Bloomberg" berichtet, dass Foxconn 700 Millionen Dollar in den Bau eines neuen Werks im südindischen Bengaluru stecke. Dort sollten unter anderem iPhones produziert werden können.Apple halte die Zulieferer an, sich unabhängiger von China zu machen. Das erscheine auch mit Blick auf eine mögliche Zuspitzung der politischen Spannungen zwischen den USA und China sinnvoll.