Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,02 EUR -2,78% (02.02.2024, 15:24)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

181,24 USD -3,01% (01.02.2024, 15:33)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Evercore ISI:Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "outperform" ein.Nachdem Apple in seinem Dezember-Quartalsergebnis einen Aufwärtstrend verzeichnet habe, sage Evercore ISI-Analyst, Amit Daryanani, dass eine der Sorgen der Investoren die schwächere Prognose für das März-Quartal sei, die einen Umsatz von etwa 90 Mrd. US-Dollar oder einen Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr und einen Gewinn pro Aktie von etwa 1,50 US-Dollar gegenüber der Markterwartung von 1,58 US-Dollar impliziere.Evercore verstehe zwar die Enttäuschung über die März-Prognose, würde aber über den Lärm im März hinwegsehen, da es eine Reihe von Rückenwind für Apple sehe, darunter die Einführung von Gen AI-Produkten, die Einführung von Vision Pro, die nachhaltige Generierung von freiem Cashflow und eine Verbesserung der Kapitalallokation.Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Apple weiterhin mit "outperform" ein. Sein Kursziel von 220 USD habe der Analyst unverändert gelassen. (Analyse vom 02.02.2024)