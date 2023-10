Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) auf EUR 185,00.Im vergangenen Geschäftsquartal habe sich der Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1,4% auf USD 81,8 Mrd. verringert. Diese Entwicklung habe sich aus gegenläufigen Bewegungen auf Segmentebene zusammengesetzt. Im Bereich Services, zu dem die Abo-Dienste Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und iCloud+ gehören würden, sei ein neuer Umsatzrekord aufgestellt worden. In den Hardwaresegmenten iPhone, Mac und iPad sei es aber erneut zu Einbußen gekommen, wobei diese im letztgenannten Bereich am höchsten gewesen seien. Einzig die Kategorien Wearables, Home und Accessories hätten ein leichtes Plus verzeichnen können. Mit einem bereinigten Quartalsgewinn je Aktie von USD 1,26 habe Apple aber die Erwartungen der Analysten um 5,4% übertreffen können. Im Vergleich zum Vorjahr stelle dieser Wert ebenfalls eine Zunahme in Höhe von 5% dar.Am 22. September habe Apple das neue iPhone 15 präsentiert. Bei der Vorstellung seien Investoren aber größtenteils enttäuscht worden. Die Innovationen hätten sich in Grenzen gehalten und für das neue Basismodell sei kein höherer Preis, im Vergleich zum alten Modell, angesetzt worden. Zudem komme, dass sich Chinas Schwäche auf den Absatz des Premium Modells auswirken werde. Dies könnte ein erhebliches Problem darstellen, mache das iPhone Segment doch immer noch etwa 50% des Jahresumsatzes aus.Die neu vorgestellte VR-Brille komme mit einem heftigen Preis von USD 3.499. Diese stattliche Summe schrecke viele Kunden ab, vor allem diejenigen, die Brille lediglich in ihrer Freizeit verwenden würden. Apple erwarte, dass vor allem Unternehmen aus spezifischen Branchen die Brille verwenden würden, um eine Produktivitätssteigerung ihrer Angestellten zu erzeugen. Jedoch habe das gesamte Segment aufgrund von Zuwächsen anderer Produkte, wie zum Beispiel der Applewatch, zulegen können.In Bezug auf den Umsatz gebe es eine klare geografische Abhängigkeit. Die etablierten Märkte in der westlichen Welt seien hier für über 60% des Umsatzes verantwortlich. Bei der Produktion zeige sich eine andere geografische Abhängigkeit. China stehe hier an erster Stelle und mache mit einem Anteil von 90% der erzeugten Produkte ganz klar den Löwenanteil aus.Da das organische Wachstum durch zusätzlich verkaufte Geräte früher oder später an seine Grenzen stoßen werde, fokussiere sich Apple seit längerem auf ergänzende Zusatzdienste. Neben dem App Store und Apple Music gebe es mittlerweile zahlreiche andere Angebote wie beispielsweise Apple TV+ oder Apple News, über die man zusätzlich (wiederkehrende) Einnahmen generieren wolle. Dadurch ergebe sich eine gute Möglichkeit, die Umsatzeinbußen bei Hardware abzufedern. Vor allem, weil die Services durch eine höhere Profitabilität, im Vergleich zu Hardware, überzeugen würden.In diesem Zusammenhang sei auch die hohe Kundenbindung zu erwähnen. Der hohe Wiedererkennungswert der Marke und das eigene Betriebssystem würden dazu führen, dass die Geräte von Apple selten durch die von anderen Marken ersetzt würden. Apple sei es auch gelungen, dies auf seine Services zu übertragen. Gerade bei Cloud und Streaming Anwendungen würden Nutzer selten wechseln. Dies sorge einerseits für wiederkehrende Einnahmen durch die Erneuerung von alten Geräten und andererseits locke die Interoperabilität der verschiedenen Geräte Kunden, ihr eigenes Repertoire an Apple-Produkten ständig zu erweitern.Apple habe zwar die zu hohen Strahlen-Werte des iPhone 12 durch ein IOS-Software-Update beheben können, habe aber derzeit noch andere Problemthemen. Zum einen würden Käufer des neuen iPhone 15 über ein Überhitzen ihres Telefons klagen, was zu einem sich schnell entladenden Akku führe. Zum anderen weite China das Verbot der Nutzung von iPhones in Regierungsbehörden weiter aus. Analyst:innen würden jedoch davon ausgehen, dass dies wahrscheinlich nur geringe finanzielle Auswirkungen auf den Konzern haben werde, da es nur offizielle Telefone und keine privaten Geräte betreffe.Wie gewohnt halte sich Apple im Punkt "Ausblick" eher bedeckt. Man investiere weiterhin langfristig und orientiere sich an den Kernkompetenzen. In diesem Zusammenhang sei bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen auch Künstliche Intelligenz genannt worden, welche einen großen Teil der F&E-Ausgaben verschlinge. Die hohe Geldreserve von USD 62,5 Mrd. ein Sicherheitspolster für diverse Risiken.Apple profitiere weiterhin von seiner staken Kundenbindung. Auch wenn der Hardware-Absatz seit längerer Zeit rückläufig sei, könne das Unternehmen durch seine starke Kundenbasis die Nutzung von Services monetarisieren. Der verstärkte Fokus auf diese führe zu kalkulierbaren Einnahmen, welche zudem hohe Margen bieten würden. Jedoch sei Apple schon relativ hoch bewertet, unter anderem aufgrund einer YTD-Performance von über 35%.Aus diesem Grund erhöht Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, das Kursziel für die Apple-Aktie lediglich minimal auf EUR 185,00, was in einer "halten"-Empfehlung resultiert. Das Kursziel basiere auf einem relativen Bewertungsansatz, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum Sektor sowie zur Peergroup berücksichtige. (Analyse vom 13.10.2023)